Sen Anlat Karadeniz - Sezon Finali 53. Bölüm Fragmanı izle!
"Elinden geleni ardına koyma!"
Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.
Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.
Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.
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