Sen Anlat Karadeniz 52. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 52. Bölüm tek parça full izle!
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Sen Anlat Karadeniz 52. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 52. Bölüm tek parça full izle!

Nefes'ten cesur bir adım

Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler. Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir. Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar. Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.

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28 Mayıs 2019 , Salı
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