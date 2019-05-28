Sen Anlat Karadeniz 52. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 52. Bölüm tek parça full izle!
Nefes'ten cesur bir adım
Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler. Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir. Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar. Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
-
- Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 48. yeni bölüm tek parça full izle! 360 beğeni
- Sen Anlat Karadeniz 45. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça full izle! 265 beğeni
- Sen Anlat Karadeniz 45. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça full izle!
- Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm izle - Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle!
- Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm izle - Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle tek parça izle
- Sen Anlat Karadeniz 20.Bölüm 2 beğeni
- Sen Anlat Karadeniz 19.Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 18.Bölüm 51 beğeni
- Sen Anlat Karadeniz 17.Bölüm 27 beğeni
- Sen Anlat Karadeniz 16.Bölüm 14 beğeni
- Sen Anlat Karadeniz 15.Bölüm 1 beğeni
- Sen Anlat Karadeniz 14. Bölüm 49 beğeni
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Burak Yılmaz sözleri
- Beşiktaş eski golcüsü için görüşmelere başlıyor
- Galatasaray stada böyle geldi!
- Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı
- Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam
- Bayern Münih'e Türk taarruzu!
- Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...
- Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.