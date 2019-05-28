Sen Anlat Karadeniz 51. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 51. Bölüm tek parça full izle!
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Sen Anlat Karadeniz 51. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 51. Bölüm tek parça full izle!

Tahir'in hesabı var!

Sen Anlat Karadeniz 51. Bölüm izle Yeni bölüm

Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir. Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir. Tahir şimdi kardeşini kurtarmanın derdindedir. Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur. Yiğit ortadan kaybolur. Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.

Sen Anlat Karadeniz son bölüm SAK izle

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28 Mayıs 2019 , Salı
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