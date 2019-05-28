Sen Anlat Karadeniz 49. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 49. Bölüm tek parça full izle!

Nefes, Tahir'i hiç beklemediği bir halde yakalar. Tahir için durumu açıklamak yeterince zor değilmiş gibi, Deli Hanife'nin işin içine girmesi olayı iyice çıkmaza sokar. Tahir için Nefes'e kendini affettirmek sandığından zor olur. Kaleliler iş dünyasındaki yeni rakiplerini fazla küçümseyince beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. Fatura Murat'a kesilirken, Murat'ın Mustafa'dan yediği dayak aileye sırtını dönmesine sebep olur. Tahir'in unutmaya çalıştığı karabasan Nefes'in rahatsızlanmasıyla tekrar ortaya çıkar. Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır, Nefes ise Vedat'ın hayaletiyle yüzleşmek...