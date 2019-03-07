Sen Anlat Karadeniz 41. Bölüm

Ayrılık da sevdaya dahil

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.