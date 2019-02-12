Sen Anlat Karadeniz 36. Bölüm
Kadınlar pes mi ediyor?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?
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