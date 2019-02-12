Sen Anlat Karadeniz 35. Bölüm
Geri dönüşü olmayan karar!
Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.
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