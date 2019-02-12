Sen Anlat Karadeniz 34. Bölüm
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Sen Anlat Karadeniz 34. Bölüm

Asiye'nin planı ne?

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.

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12 Şubat 2019, Salı
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