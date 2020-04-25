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Semih Kaya'dan müthiş performans! Single teklifi geldi

Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında söylediği şarkılarla dikkat çekti.

Sparta Prag'da forma giyen milli futbolcu Semih Kaya şarkıcılıktan tam not aldı.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın sosyal medya hesabından başlattığı "Evdeki Ses" yarışmasının konuğu Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya oldu.

Sparta Prag forması giyen milli futbolcu, "deniz üstü köpürür" ve "uzun ince bir yoldayım" türkülerini söyledi.

Semih kaya'nın performansını çok beğendiğini ifade eden Soner Sarıkabadayı milli futbolcuya single yapma teklifinde bulundu.

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25 Nisan 2020 , Cumartesi
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