Semih Kaya duygulandırdı! Selçuk İnan için...

Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşan Semih Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyet sevinçleri, puan stresleri, şampiyonluk kutlamaları... İyi, kötü, heyecanlı, onlarca farklı anda seninle beraberdik. Bir bakışımızla birbirimizi anladık, kahkahalar attık, baktık ağlayacak gibiyiz gözlerimizi kaçırdık...

İnsanın karakteri uzun yolda belli olur derler, sen bu uzun yolda bana sağlam bir dost; ortak sevdalarımız Galatasaray ve Milli Takım'a büyük şans oldun.

Bundan sonra da olmaya devam edeceksin Kaptan! Futbol olsa da olmasa da birlikte daha çok kutlamalar yapacağız."