Semih Kaya duygulandırdı! Selçuk İnan için...
Galatasaray'da Selçuk İnan, sezonun sona ermesiyle beraber aktif futbol kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Bunun ardından sarı kırmızılıların eski yıldızı Semih Kaya, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşan Semih Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Galibiyet sevinçleri, puan stresleri, şampiyonluk kutlamaları... İyi, kötü, heyecanlı, onlarca farklı anda seninle beraberdik. Bir bakışımızla birbirimizi anladık, kahkahalar attık, baktık ağlayacak gibiyiz gözlerimizi kaçırdık...
İnsanın karakteri uzun yolda belli olur derler, sen bu uzun yolda bana sağlam bir dost; ortak sevdalarımız Galatasaray ve Milli Takım'a büyük şans oldun.
Bundan sonra da olmaya devam edeceksin Kaptan! Futbol olsa da olmasa da birlikte daha çok kutlamalar yapacağız."
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