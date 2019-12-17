Selim Ay: Başakşehir'den puan almak önemli
İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Selim Ay, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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