"Selçuk'un futbolu bırakması lazım"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Kağnı gibi hücuma çıkan bir Galatasaray gördük. Selçuk'un futbolu bırakması lazım." ifadelerini kullandı.
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