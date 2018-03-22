Selçuk İnan'ın menajerinden flaş açıklama – Fotomaç TV
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    Selçuk İnan'ın menajerinden flaş açıklama

    A Spor'da canlı yayına bağlanan Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne 6. İcra Müdürlüğü aracılığıyla çıkarttığı ödeme emri konusunda açıklamalarda bulundu.

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    22 Mart 2018, Perşembe
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