Selçuk İnan'ın menajerinden flaş açıklama
A Spor'da canlı yayına bağlanan Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne 6. İcra Müdürlüğü aracılığıyla çıkarttığı ödeme emri konusunda açıklamalarda bulundu.
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