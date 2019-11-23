Selçuk Aksoy: "Fırat Aydınus bariz golümüzü iptal etti"
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. İttifak Holding Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, Beşiktaş maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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