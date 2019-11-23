Selçuk Aksoy: "Fırat Aydınus bariz golümüzü iptal etti" - Son dakika Süper Lig videoları, Süper Lig haberleri - Fotomaç
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Selçuk Aksoy: "Fırat Aydınus bariz golümüzü iptal etti"

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. İttifak Holding Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, Beşiktaş maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, "Bugün de her zaman olduğu gibi oyun içinde oyunlar gördük. Fırat Aydınus bariz golümüzü iptal etti." ifadelerini kullandı.

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23 Kasım 2019 , Cumartesi
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