Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Spor Ajansı programında açıklamalarda bulundu. Kınalı, "Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi" ifadelerini kullandı.
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