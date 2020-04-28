Şekip Mosturoğlu: Futbol ekonomisi ağır darbe aldı
Spor hukukçusu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Volkan Demir'in sorularını yanıtladı. Mosturoğlu, UEFA'nın tavsiye kararlarını ve Süper Lig'in haziranda başlatılma hedefini değerlendirirken, futbol ekonomisinin ağır darbe aldığını söyledi.
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