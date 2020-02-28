Scout raporu ortaya çıktı! "Sörloth o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip"
Sörloth'un Trabzonspor'a transferi sürecinde yönetime sunulan scout raporu ortaya çıktı. Raporda oyuncunun istatistiklerinin değil potansiyelinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
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