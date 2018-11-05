Schalke'den G.Saray'a gönderme!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Schalke 04 sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu.
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