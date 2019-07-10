Savaşın gölgesinden Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'nin Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, 1998 yılında başlayan ?Kosova Savaşı nedeniyle zor günler geçirdi. Evinden uzakta kalan ?Muriç, yoksulluk ve açlığa karşı mücadele etmek zorunda kaldı.
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