Savaş Çorlu: Yönetimle Fatih Terim arasında sıkıntı var
Spor Ajansı programında A Spor yorumcusu Savaş Çorlu Real Madrid Galatasaray maçını değerlendirdi. Çorlu, Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında yüzde yüz sıkıntı olduğunu söyledi. İşte detaylar..
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