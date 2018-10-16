Savaş Çorlu: "Türk Telekom Stadı'na mutlaka mescit yapılmalı"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında "Türk Telekom Stadı'nda büyük bir mescit sıkıntısı var. Stadın üst katına mutlaka bir mescit yapılmalı." dedi.
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