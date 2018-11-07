Savaş Çorlu: Kasımpaşa gitse Schalke'yi deplasmanda yenerdi
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Schalke yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Kasımpaşa gitse Schalke'yi deplasmanda yenerdi" yorumunu yaptı.
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