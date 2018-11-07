Savaş Çorlu: Galatasaray'da özlenen ruh kaybolmuş
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Scahalke mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Galatasaray'da özlenen ruh kaybolmuş durumda" yorumunu yaptı.
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