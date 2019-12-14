Savaş Çorlu: Galatasaray'da Diagne ve Falcao transferleri taraftar baskısıyla yapıldı
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Diagne ve Falcao transferlerinin taraftarların baskısıyla yapıldığını söyledi.
İşte o açıklamalar:
"Nzonzi ile Seri transferleri 24 saatte oldu. Ben Falcao ile Diagne'ye bakarım. Taraftar bu oyuncuları aldırdı. Taraftarın Nzonzi ve Seri'ye en ufak bir etkisi olmadı. Diagne ile Falcao transferleri tamamen taraftar baskısı ve baskıyı yükselten yönetim sebebiyle gerçekleşti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!
- Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''
- Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı
- Fatih Terim'den son dakika değişikliği! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
- Emre Mor'dan flaş itiraf! "Ben de farkındayım..."
- Galatasaray'a Çin'den transfer sürprizi! Dünyaca ünlü yıldız...
- Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı
- Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.