Savaş Çorlu: Galatasaray'da Diagne ve Falcao transferleri taraftar baskısıyla yapıldı

İşte o açıklamalar:

"Nzonzi ile Seri transferleri 24 saatte oldu. Ben Falcao ile Diagne'ye bakarım. Taraftar bu oyuncuları aldırdı. Taraftarın Nzonzi ve Seri'ye en ufak bir etkisi olmadı. Diagne ile Falcao transferleri tamamen taraftar baskısı ve baskıyı yükselten yönetim sebebiyle gerçekleşti.