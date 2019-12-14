Savaş Çorlu: Galatasaray'da Diagne ve Falcao transferleri taraftar baskısıyla yapıldı - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Savaş Çorlu: Galatasaray'da Diagne ve Falcao transferleri taraftar baskısıyla yapıldı

Savaş Çorlu: Galatasaray'da Diagne ve Falcao transferleri taraftar baskısıyla yapıldı

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Diagne ve Falcao transferlerinin taraftarların baskısıyla yapıldığını söyledi.

İşte o açıklamalar:

"Nzonzi ile Seri transferleri 24 saatte oldu. Ben Falcao ile Diagne'ye bakarım. Taraftar bu oyuncuları aldırdı. Taraftarın Nzonzi ve Seri'ye en ufak bir etkisi olmadı. Diagne ile Falcao transferleri tamamen taraftar baskısı ve baskıyı yükselten yönetim sebebiyle gerçekleşti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Aralık 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN