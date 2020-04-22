Savaş Çorlu Galatasaray için konuştu: Futbolcular ve yöneticiler de fedakarlık yapmalı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı corona virüsü (koronavirüsü) sonrası mali tabloya ilişkin A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şu anda bulunduğu durumu değerlendiren Çorlu, futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.
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