Savaş Çorlu: Falcao haftaya salı günü 19.05'te imza atacak
Galatasaray taraftarının açıklanmasını beklediği Falcao transferiyle ilgili son bilgileri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu paylaştı.
Çorlu A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programında Cimbom'daki transfer gelişmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray taraftarının uzun süredir açıklanmasını beklediği Falcao transferiyle ilgili de konuşan Çorlu, "Falcao haftaya salı günü 19:05'te Türk Telekom Stadı'nda imza atacak" ifadelerini kullandı.
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