Savaş Çorlu: Falcao haftaya salı günü 19.05'te imza atacak - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
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Savaş Çorlu: Falcao haftaya salı günü 19.05'te imza atacak

Galatasaray taraftarının açıklanmasını beklediği Falcao transferiyle ilgili son bilgileri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu paylaştı.

Çorlu A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programında Cimbom'daki transfer gelişmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarının uzun süredir açıklanmasını beklediği Falcao transferiyle ilgili de konuşan Çorlu, "Falcao haftaya salı günü 19:05'te Türk Telekom Stadı'nda imza atacak" ifadelerini kullandı.

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13 Ağustos 2019 , Salı
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