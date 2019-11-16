Savaş Çorlu: Falcao en az 1 ay daha yok
Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun tedavisi için salı günü yeniden İspanya'ya giderek 1 hafta kadar tedavi olacağını duyurdu. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Falcao'nun en az 1 ay daha forma giyemeyeceğini söyledi.
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