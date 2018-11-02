Savaş Çorlu: Donk forvet oynayabilir
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu "Kadro içinde sürprizler görebiliriz. Derbide Donk forvet olarak çıkabilir." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Onyekuru'dan sert eleştiri!
- Galatasaray'ın elinden kaçırdığı balık büyük oldu
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!
- Aslan'ın golcüsü Süper Lig'den! Terim istedi Albayrak bitirdi!
- Galatasaray Vincent Janssen'in peşinde!
- Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı
- En unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe maçları! Zirvede o maç var
- Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi 11'i şekillendi!