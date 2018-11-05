Savaş Çorlu: Burak Yılmaz Trabzonspor'a zarar vermeye başladı
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Trabzonspor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çorlu," Burak Yılmaz davranışlarıyla Trabzonspor'a zarar vermeye başladı." yorumunu yaptı.
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