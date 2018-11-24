Savaş Çorlu: "Bu yönetim Galatasaray tarihinin en basiretsiz ve beceriksiz yönetimi"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray - Atiker Konyaspor mücadelesini değerlendirdi. Çorlu, "Aşağı yukarı 25 yıldır Galatasaray camiasının içerisindeyim. Bu yönetim Galatasaray tarihinin en basiretsiz ve beceriksiz yönetimi" dedi.