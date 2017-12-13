Santradan 30 saniye sonra kırmızı çıktı!
Osmanlıspor'da Tugay Kaçar, 30. saniyede kırmızı kart gördü!
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