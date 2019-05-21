Şampiyonluk geri dönüşlerde gizli
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, geriye düştüğü 11 maçtan 25 puan toplayarak kupaya uzanan yolun kapısını açtı.
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