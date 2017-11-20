Şampiyonlar Ligi'nden Cenk Tosun'lu paylaşım
20 Kasım 2017, Pazartesi
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UEFA, resmi Twitter hesabından Cenk Tosun, Zlatan Ibrahimovic ve Luis Suarez'in farklı yıllarda attığı golleri en iyi "3 Gol" seçti. Ayrıca, sosyal medyadan bu video ile ilgili bir anket de paylaştı.
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