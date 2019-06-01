Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı
Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı. Liverpool ile Tottenham, saat 22'de Madrid'de kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.
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