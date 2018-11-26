Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! Adana Yeşiloba Hipodromunda yapılan 6. koşuda Halis Karataş ve Velat Demir'in Ateşbibi ve Cibek Oğlu isimli safkanlardan düştü. Halis Karataş'ın attan düştüğü anı İZLEYİN. (VİDEO)

Adana Yeşiloba Hipodromundaki 6'ncı koşuda attan düşen iki jokey yaralandı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana Yeşiloba Hipodromunda yapılan 6. koşuda Halis Karataş ve Velat Demir'in Ateşbibi ve Cibek Oğlu isimli safkanlardan düştüğü belirtildi.

Karataş'ın göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı anlaşılmış, yalnızca dudağında meydana gelen yaralanmaya müdahale edilmiştir. Bu akşam gözlem amaçlı hastanede kalacak olan başarılı jokey, bir sorunla karşılaşılmaması halinde yarın taburcu edilecektir. İlk anda bir şikayeti olmadığı için hastaneye sevk edilmeyen jokey Velat Demir'in ise sağ gözünde şişme meydana gelmiş, kendisi de bu sebeple hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Halis Karataş'ın hastaneden fotoğrafı

ATTAN DÜŞEN HALİS KARATAŞ KİMDİR? HALİS KARATAŞ KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Sivas Gürün'de dünyaya gelen Halis Karataş, 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Fakat 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu bulunuyor.

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı.





Halis Karataş attan düştükten sonra geçici bir süre hafıza kaybı yaşadı.

HALİS KARATAŞ'IN BAŞARILARI FİLM OLDU

Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyaz perdeye taşındı. "Şampiyon", Bold Pilot'ın büyük başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman'ın destansı aşklarını konu alıyor.

Bold Pilot'ın kazandığı her zaferle daha da güçlenen büyük aşkın anlatıldığı filmde, ünlü jokey Halis Karataş'ı Ekin Koç, Begüm Atman'ı da Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.



Halis Karataş attan düştükten sonra hemen müdahale edildi.