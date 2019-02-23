Samet Aybaba: "Hava şartları hakem için de uygundu"
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Biz oynamak istedik. Bize göre çok engelleyici bir şey yoktu. Hava şartları hakem için de uygundu. Nasıl olsa normalde de görmüyorlar." dedi.
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