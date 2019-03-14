Samet Aybaba: "Galatasaray'ı yenip rahat bir nefes almak istiyoruz"
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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