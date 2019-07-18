Samatta tamam sıra Genk'te
Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Tanzanyalı sanrtforu ikna etti. Sarı kırmızılı yönetim Genk ile pazarlıkları sürdürüyor...
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