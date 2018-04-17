Salih Uçan'ın maçında 'tuhaf' gol
İsviçre Ligi'nde oynanan Luzern-Sion maçında Avrupa kupaların katılma yarışı içerisinde olan ev sahibi takımda kaleci Jonas Omlin skandal bir gol yedi. Kendisine atılan topta topu zamanında ayağından çıkartmayan ve gol yiyen Omlin, takımının sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına neden oldu. Salih Uçan'ın takımı Sion böylelikle sahadan 3 puanla ayrılırken küme düşme hattında kritik bir galibiyet elde etti.Jonas Omlin, yediği gol sonrası taraftarından büyük tepki görürken İsviçre medyasında oyuncunun yediği gol için şike iddiaları bile gündeme geldi.
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