Salih Uçan Galatasaray'ı canlı yayında açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan flaş bir Galatasaray itirafında bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına evde devam eden 26 yaşındaki futbolcu, A Spor'un sorularını yanıtladı. Salih Uçan, Alanyaspor'a gelmeden önce Galatasaray'ın kendisini istediğini dile getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
İNŞALLAH VİRÜSÜ EN KISA SÜREDE ATLATIRIZ
"Gündemi takip ediyorum. Şu sıralar vaka sayımız ve vefat eden insanlarımızın sayısı artıyor. İnşallah böyle devam etmez ve virüsü en kısa sürede atlatırız."
ANTRENMAN YAPARAK VE FİLM İZLEYEREK ZAMAN GEÇİRİYORUM
"Kulübümüz bize evde çalışmamız için ekipmanlar yolladı. Bu tarz aletlerle tempo ve güç kaybı yaşamamak için çalışıyoruz. Evde geçirebileceğimiz çok zaman var. Film serileri izledim. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Transformers ve Karayip Korsanları'nın bütün serilerini baştan izledim."
FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM
"Bir tarih yaşıyoruz. Bu durum ileride herkese bahsedilecek. Çok zor bir zamandayız. Futbolu çok özledim, hiç bu kadar özlediğim bir zaman olmamıştı. Futboldan bu kadar uzak kaldığım bir dönem olmamıştı."
ZOR ZAMANLARI ATLATIP YENİDEN SAHALARA DÖNMEK İSTİYORUM
"Bu sene için hedefim belliydi. Oynayabildiğim kadar maç oynamak ve kendim gösterebilmek. Bu sene bunu gerçekleştirdim. İnşallah zor zamanları atlatıp yeniden sahalara dönmek istiyorum."
SEZON BAŞINDA GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM
"Galatasaray'dan sezon başında teklif aldım ama bu sene oynamam gerekiyordu. Bu nedenle Alanyaspor'a gelmem daha iyi oldu. En azından sahada yer alıp kendimi herkese gösterebiliyorum. Tekrardan büyük takım veya Avrupa'da forma giymek istiyorum. İnşallah lig devam eder, takımlar beni ister ben de giderim."
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