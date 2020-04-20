Salih Dursun'dan yıllar sonra kırmızı kart itirafı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen futbolcu Salih Dursun, A Spor canlı yayınında flaş bir itirafta bulundu. Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadıkları maçta hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstererek gündem yaratan 28 yaşındaki futbolcu, "Şu anki aklımla o kırmızı kartı göstermezdim. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Tepkimde haklı olabilirim ama insanlık namına yapmamam gerekirdi" diye kpnuştu.
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