Salah'tan Türkçe mesaj
Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, UEFA Süper Kupa'da ?Chelsea ile istanbul'da yapacakları karşılaşma öncesi Türkçe mesaj paylaştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Medipol Başakşehir - Olympiakos maçından kareler!
- İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler
- Futbol dünyasının yaşlılık halleri
- La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru
- Türkiye-Fransa maçı öncesi sakatlık haberi! İşte muhtemel 11'ler
- Belözoğlu'na fırça uzatan adam konuştu!
- Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi
- İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.