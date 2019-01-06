Sadık Çiftpınar Fenerbahçe kampına katıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli ekibin devre arası kampına katıldı.
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Sadık, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp oteline gitti.
Sadık Çiftpınar, otelde idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından karşılandı. Yanal, Sadık'a, "Allah uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamanı nasip etsin." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal'dan özel transfer talebi!
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret
- Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspor'a tekliflerini sundu
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ali Koç...
- Fenerbahçe'den Emre Kılınç için Sivassspor'a yeni teklif!
- Fenerbahçe'den 2019 transfer bombası! Talisca resmen...
- Ali Koç bombayı patlatıyor! Devre arası müthiş transfer...
- Ersun Yanal'ın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe!