Sadık Çiftpınar Fenerbahçe kampına katıldı
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Sadık Çiftpınar Fenerbahçe kampına katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli ekibin devre arası kampına katıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Sadık, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp oteline gitti.

Sadık Çiftpınar, otelde idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından karşılandı. Yanal, Sadık'a, "Allah uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamanı nasip etsin." dedi.

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06 Ocak 2019, Pazar
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