Ryan Donk'a Club Brugge kancası
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ryan Donk'a eski takımı Club Brugge talip oldu. Belçika basınında yer alan habere göre Club Brugge Teknik Direktörü Clement'nin birçok pozisyonda forma giyen Donk'a hayran olduğunu ve Hollandalı futbolcuyla yakından ilgilendiğini yazdı.
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