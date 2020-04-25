Ryan Donk: Sonsuza kadar kalbimizde
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, büyükannesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Hollandalı futbolcu, "Harika bir büyükannemiz vardı. Bu korkunç hastalık onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.
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