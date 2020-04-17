Ryan Donk kalacak 3 isim gidecek
Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nagatomo, Mariano ve Selçuk'a veda edecek... Hollandalı oyuncu Donk ile ise bir yıl daha devam edilecek...
Galatasaray'da kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.
Bu isimlerden Nagatomo Japonya'ya, Mariano Brezilya'ya dönecek. 35 yaşındaki Selçuk İnan da futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.
Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak. Fatih Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Hollandalı oyuncu, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın yokluğunda savunmada başarılı bir performans sergiledi.
Profesyonelliğiyle de takım arkadaşlarına örnek olan 34 yaşındaki futbolcuya yönetim, yeni sözleşme önerme kararı aldı.
Sarı-kırmızılılar, 1.9 milyon Euro garanti para kazanan Donk'tan ücretini yüzde 30 indirmesini isteyecek. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan tecrübeli futbolcunun fedakarlığa hazır olduğu belirtildi.
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