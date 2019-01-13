Ryan Babel'in oğlu paylaştı: Gerçekten gidiyor
Fulham ile anlaştığı belirtilen Ryan Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor. Babel'in oğlu yaptığı paylaşımda "Gerçekten ayrılıyor" mesajını verdi.
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