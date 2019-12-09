Rusya'ya ağır doping cezası
Dünya Anti Doping Komitesi (WADA), İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası spor organizasyonlarından men etti. Bu karar sonrası A Spor yorumcusu Haldun Domaç, değerlendirmelerde bulundu.
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