Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu
Yeni tip corona virüsü tedavisi gören eski milli kaleci ve TFF Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı, Rüştü haberi kendisi duyurdu.
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