Ronaldo'ya 'efsane' ödülü
Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanyol spor sitesi Marca'nın "Marca Efsane" ödülünün sahibi oldu. Ronaldo, ödül töreninde Real Madrid'den ayrıldığı için taraftarlar kadar kendisinin de üzgün olduğunu ifade etti.
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